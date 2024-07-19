Японский Минфин рассказал, что произошло с импортом авто в РФ

Министерство финансов Японии опубликовало отчет по экспорту и импорту товаров за июнь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки автомобилей снизились в разы.

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В июне в Россию отгрузили на 35,7 % меньше автомобилей, чем в июне 2023 года. При этом, растут поставки мототранспорта – на 42,7 %.

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Только в июне из Японии в России отправили 17,8 тысяч автомобилей – это на 35,7 % меньше, чем год назад. Сокращается и экспорт автозапчастей, хоть и не так активно – на 2,8 %. А вот мотоциклы ввозят в Россию из Японии все активнее: рост на 42,7 %.

Цифры экспорта из Японии за полгода 2024 года тоже не очень радужные: тенденция на сокращение ввоза автомобилей в Россию подтверждается. Так, с января по июнь 2024 года в Россию поставили 96 тысяч автомобилей, что меньше показателя прошлого года на 19,6 %. Зато мотоциклов за это время ввезли на 32,1 % больше – 20 тысяч штук.

Причина снижения импорта – санкции со стороны Японии. Например, сейчас в Россию запрещено везти электрокары, гибриды и авто с объемом двигателя более 2 литров.

Напомним, импорт автомобилей в Россию может снизиться еще сильнее уже осенью 2024 года. Минпромторг принял решение резко увеличить утильсбор – он вырастет в несколько раз или на порядка 80 %.