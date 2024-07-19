Экспорт российского угля значительно снизился

Экспорт коксующегося, подходящего для металлургии угля из России упал до минимума впервые с мая 2022 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

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Так, по данным ЦЦИ, объем соответствующего экспорта угля в июне составил только 3,7 млн тонн, что составляет на 18% меньше, чем в июне 2023 года. Общегодовой экспорт угля за первые шесть месяцев 2024 года снизились на 7% до 25 млн т.

В России начали увеличивать сборы за вывоз угля

Утверждается, что основная причина снижения экспорта коксующегося угля — низкая рентабельность поставок. Такое положение связано с действием экспортной пошлины, которая также привязана к доллару.

Помимо того, по данным одной из угольных компаний России, в данный момент на рынке существует негативная конъюктура.

До этого президент России Владимир Путин запустил новые металлургические объекты в трех регионах.

Ранее Путин рассказал о роли металлургии в развитии страны.