Производство поддельной икры резко снизилось

Икру стали подделывать все реже. Это связано с увеличением вылова лососевых в прошлом году и усилением контроля за отраслью, считают эксперты.

© Российская Газета

По данным Росстата, объем производства "заменителей икры" в январе-мае 2024 года составил 2249 тонн, что на 4,4% ниже, чем за тот же период 2023 года, приводят данные в Рыбном союзе. В Национальном центре безопасности продукции водного промысла подсчитывают, что выпуск имитированной лососевой икры (делают из рыбного бульона и водорослей) за шесть месяцев 2024 года снизился на 26,3%, а структурированной (из икорного сока в оболочке из желирующих компонентов) - на 41,2% год к году.

Выпуск "заменителей икры" растет, как правило, в сезоны снижения вылова лососевых и, как следствие, сокращения объемов производства натуральной лососевой икры, отмечают в Рыбном союзе. А в прошлом году лососевая путина в России стала второй по вылову в истории страны.

Имитированнной красной икры стало на четверть меньше, структурированной - почти вполовину

"Производство заменителей икры снижается на фоне роста производства натуральной икры, осведомленности потребителей о характеристиках и особенностях производства заменителей икры, а также ужесточения контроля за нарушением правил нанесения маркировки на упаковку такой продукции", - считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.



Рекордный вылов красной рыбы привел к увеличению объема выпуска и икры. А росту предложения осетровой икры способствовал выход на производственные мощности многих осетровых ферм, запущенных 7-10 лет назад. В результате 2023 год стал рекордным по выпуску как красной икры (23,9 тыс. тонн), так и черной (69,4 тонны). За первые пять месяцев 2024 года в России произвели 639 тонн лососевой икры (на 12,2% больше, чем годом ранее), осетровой - 27,6 тонн (плюс 29,5%), подсчитывают в ВАРПЭ на основе данных Росстата.

По словам Зверева, до недавнего времени отдельные производители заменителей икры, по сути, вводили потребителей в заблуждение и продавали ее под видом натуральной, создавая дополнительный спрос за счет более низкой цены. Так, по закону слово "имитированная" на этикетке должно быть такого же размера, как и слово "икра", также обязательно должен быть указан состав продукта. Но ранее в нарушение законодательства недобросовестные производители этому правилу не следовали. Были нарушения и по "структурированной икре", которая в действительности является не икрой, а "икорным рыбным изделием", что также должно быть указано на упаковке. За счет ужесточения контроля со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора таких нарушений в последние 1,5 года стало меньше.

Одновременно с этим все больше потребителей знают, что имитированная икра производится из сторонних ингредиентов, чаще всего полисахарида бурых водорослей путем подкрашивания и ароматизации. Структурированная - из икорной массы, которой с помощью добавок восстанавливают структуру.

"Несмотря на то, что стремительное развитие технологий позволило некоторым производителям имитированной красной икры максимально довести ее вкус до натурального, полезные свойства по-прежнему уступают. Потребители, которые отдают предпочтения натуральному продукту, а таких больше, отказываются от покупки аналогов. Так как икра не относится к товарам первой необходимости, а является, прежде всего, праздничной закуской, потребители предпочитают приобрести пусть и чуть более дорогой продукт, но зато качественный, натуральный и без примесей", - говорит Зверев.



Еще один фактор, который влияет на динамику производства "заменителей икры", - рост расходов на маркировку (относительная доля расходов на нее у заменителей икры в разы больше, чем у натуральной), что отражается на себестоимости продукта. В эконом-сегменте важнее всего цена, поэтому влияние маркировки для него чувствительно, добавляют в Рыбном союзе.