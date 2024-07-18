Евросоюз снова нарастил поставки пива в Россию

Евросоюз четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию, сильнее всего выросли поставки из Латвии, Нидерландов и Чехии. Об этом со ссылкой на анализ данных Евростата пишет РИА Новости.

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Аналитические данные свидетельствуют, что только в мае Россия нарастила закупки пива из ЕС на 4% - до 24 миллионов евро. При этом экспорт растет с января этого года.

Сильнее всего в мае увеличился экспорт из Латвии - сразу в 1,8 раза по сравнению с апрелем, до 1,9 миллиона евро. Нидерланды увеличили экспорт на четверть - до 1,2 миллиона евро, а Чехия - на 16%, до 3,4 миллиона евро. Также выросли российские закупки у Литвы и Польши.

А вот поставки из Германии, которая продолжает оставаться крупнейшим экспортером пива в Россию, сократились в мае на 4% - до 8,1 миллиона евро. Также уменьшился экспорт бельгийского пива.

Необычно то, что в конце весны впервые с 2022 года поставки пива в Россию возобновила Венгрия, но объемы небольшие - всего на 103 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что импорт пива в РФ за год вырос с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении — на 28%. Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин объяснил такой рост выстраиванием логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту и стабилизацией курса рубля.

Также, по его мнению, на рост импорта пива в РФ повлияли увеличение доступных к ввозу товарных позиций и востребованность напитка у российского потребителя.