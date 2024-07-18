Евросоюз снова нарастил поставки пива в Россию

Евросоюз нарастил поставки пива в Россию четвертый месяц подряд. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

В мае объем экспорта вырос на 4 процента, до 24 миллионов евро. Таким образом, поставки растут с января, в первый месяц года они составили только 14,9 миллиона евро. Заметнее всего увеличили экспорт пива в РФ Латвия (в 1,8 раза по сравнению с апрелем, до 1,9 миллиона евро), Нидерланды (на 25 процентов, до 1,2 миллиона евро) и Чехия (на 16 процентов, до 3,4 миллиона евро).

При этом главным поставщиком этого алкогольного напитка в Россию среди стран ЕС остается Германия. В мае поставки из этого государства снизились на 4 процента, до 8,1 миллиона евро.

В июне 2024 года суммарные объемы ввоза пива в кегах в Россию увеличились на 18 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 3,6 миллиона литра. Выросли поставки как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Так, импорт пива в кегах из стран Евразийского экономического союза увеличились на 29 процентов в годовом выражении, из остальных — на 16 процентов.