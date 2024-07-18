Путин заявил о росте таможенных сборов в первом полугодии 2024 года

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителем службы Валерием Пикалевым заявил о росте таможенных сборов в первом полугодии 2024 года. RT на русском

«Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд перечислено больше сборов, платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Путин. ТАСС

«Растет результативность таможенного контроля, увеличивается автоматизация, повышается пропускная способность, в том числе за счет внедрения цифровых технологий», — добавил глава государства. Парламентская газета