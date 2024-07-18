Китаю спрогнозировали потерю статуса главного покупателя российского газа

Ежегодный объем поставок российского природного газа по грядущему соглашению Ирана с энергохолдингом «Газпром» может составить до 300 миллионов кубометров в сутки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова министра нефтяной промышленности ближневосточной страны Джавада Оуджи.

Глава иранского ведомства заявил, что в скором времени стороны должны будут подписать соглашение, рассчитанное на 30 лет. Согласно его ключевым положениям, ежегодные поставки российского природного газа в исламскую республику могут составить около 110 миллиардов кубометров.

Если подобный сценарий реализуется, Иран станет крупнейшим покупателем этого вида топлива из РФ. Для сравнения, «Газпром» с учетом всех перспективных (еще не заключенных) контрактов намерен поставлять в Китай по трубопроводам свыше 100 миллиардов кубометров.

Объем импорта, как ожидается, покроет примерно 45 процентов от нынешнего уровня потребления газа ближневосточной страной. Для реализации поставок стороны построят трубопровод по дну Каспийского моря. Однако этот фактор, как считают аналитики, с рядом стран, включая Туркмению, Азербайджан и Казахстан. Подобное обстоятельство может существенно сдвинуть сроки реализации совместного энергетического проекта.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) сообщило, что в январе-июне объем поставок российского природного газа в Китай вырос примерно на 35 процентов в годовом выражении. На этом фоне суммарный экспорт этого вида топлива из РФ в КНР по итогам 2024 года может превысить 30 миллиардов кубометров при максимальной ежегодной мощности «Силы Сибири» в 38 миллиардов. С учетом запуска «дальневосточного» маршрута в долгосрочной перспективе поставки могут вырасти до 48 миллиардов в год. Окончательного соглашения по реализации «Силы Сибири-2» Россия и Китай до сих пор не достигли.