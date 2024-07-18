Экономист, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером высказался о перспективах международных расчетов в цифровых рублях, а также поделился мнением о том функционале, которым должна обладать разрабатываемая Центробанком валюта.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность. Глава государства заявил о необходимости перехода к более широкому внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов. Кроме того, по словам Путина, в настоящее время важно создать условия для обращения цифровых активов внутри страны и в отношениях с зарубежными партнерами.

Россия заинтересована в том, чтобы те расчеты, которые с нами ведутся, по возможности осуществлялись в электронной форме, в рублях, чтобы другие государства были заинтересованы покупать рубли за свои валюты. Цифровой рубль должен циркулировать на мировом рынке и быть удобной для многих сторон валютой. Однако здесь встает вопрос о том, чем он будет отличаться от уже имеющегося электронного рубля. Будет ли он использоваться в отдельной закрытой системе, как это можно было решить по прежним заявлениям чиновников ЦБ? Или же это будет валюта, которая сможет «выйти в свободное плавание» на мировом рынке, а также будет защищена от всевозможных «репрессий» со стороны недружественных государств? Эти вопросы пока остаются открытыми. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

При оптимальном сценарии использование цифрового рубля должно быть аналогично использованию биткоина, считает эксперт.

«Он должен свободно циркулировать и бесконтрольно применяться третьими сторонами в расчетах. То есть он должен не только применяться в расчетах с Россией, но и быть при этом международной валютой, похожей на наличные доллары. Быть валютой, которую Запад не видит своими контрольными органами, которой можно рассчитываться, которую можно резервировать или переводить в Россию. Это должен быть «офшорный рубль», который функционирует, как современная и качественная криптовалюта, но при этом не эмитируется частными лицами. Цифровому рублю должно быть доступно постоянное движение, как у наличных денег», - отметил экономист, выразив вместе с тем мнение, что в настоящее время цифровой рубль «разрабатывается в рамках рецептов, которые не этого не позволят».



«В ЦБ нам пока не дают достаточно качественных разъяснений, что бы мы могли заявить, что цифровой рубль буде работать лучше, чем электронный рубль. А электронный рубль, как и другие валюты, уже активно используется в международной торговле, этот процесс идет. Однако по инфраструктуре цифрового рубля остается ряд вопросов. Какие возможности она откроет? Тут возможны различные варианты. В Банке России могут подготовить консервативный проект закрытой расчетной единицы, или же там могут учесть современные реалии и сделать неожиданней ход – наделить цифровой рубль тем качественным функционалом, о котором я говорил. Однако поскольку мы сейчас находимся в состоянии международного конфликта, то карты у нас особенно не раскрывают», - заключил специалист.



Глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ранее рассказал, когда будет масштабирован эксперимент с цифровым рублем.