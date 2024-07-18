Украина начала переговоры с кредиторами за 2 недели до возможного дефолта

Украинские власти на этой неделе начали второй раунд переговоров с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга, превышающего $20 млрд. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, держатели облигаций подписали соглашение о неразглашении информации насчет хода переговоров, которая может быть "чувствительной" для рынка. Как указало агентство, начало второго раунда связано с тем, что 1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу Украины.

Журнал The Economist ранее сообщал, что если Киев не договорится с инвесторами о реструктуризации задолженности, то может объявить дефолт уже в августе. Издание отметило, что военные действия наносят "тяжелый урон экономике Украины", ее валовой внутренний продукт (ВВП) сейчас на четверть меньше, чем в начале 2022 года. При этом размер долга по состоянию на июнь достиг 94% ВВП, а плачевное состояние инфраструктуры страны усугубляет экономическую ситуацию.

17 июня агентство Reuters со ссылкой на главу украинского Минфина Сергея Марченко сообщило, что Министерство финансов Украины не смогло достичь соглашения с держателями украинских евробондов о реструктуризации долга. Марченко информировал агентство, что переговоры на этом этапе провалились, однако Киев будет продолжать работу, чтобы достичь соглашения к августу, когда истекает период приостановки выплат. По данным агентства, речь идет о долге Украины по облигациям в размере $20 млрд.

Между тем в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники указывала, что группа иностранных инвестиционных компаний, владеющая пятой частью еврооблигаций Украины на сумму в размере $20 млрд, планирует вынудить Киев платить проценты по долгу уже в следующем году в обмен на списание значительной части непогашенного долга. По данным газеты, кредиторы рассчитывают получить до $500 млн в виде ежегодных процентных выплат.