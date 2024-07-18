Китай нарастил закупку в России еще одного товара

Китайский оператор магистральных электросетей State Grid Corp of China снизил закупки медного провода, но при этом начал покупать больше алюминиевого. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Объем соответствующих тендеров этой компании вырос на 40 процентов, до 718 тысяч тонн. Подчеркивается, что есть все основания ждать дальнейшего увеличения таких поставок в КНР. Эксперты, опрошенные Bloomberg, полагают, что таким образом Китай отвечает на глобальное и рекордное подорожание меди, которая в принципе стоит больше алюминия и отличается лучшей электропроводностью. Прежде такое уже происходило. Китайский электросетевой сектор потребляет больше 25 процентов мировых поставок меди.

Bloomberg рассказал о проблемах при проведении платежей между Россией и Китаем

В свою очередь, издание «Русала», извлекаемая им в Китае, выросла в 2,5 раза и дошла до 2,8 миллиарда долларов. И это на фоне 40-процентного снижения доходов от торговли на европейском и американском рынках. За первые пять месяцев экспорт необработанного алюминия из РФ в КНР достиг 1,5 миллиарда долларов.

Но есть и сложности. Так, по данным Российской Алюминиевой ассоциации за декабрь 2023 года, из-за замедления экономического роста азиатских экономик на мировых рынках образовался профицит металла, а значит, конкуренция обострилась. Биржевые цены упали до рекордно низкого уровня.

Что касается меди, то, как отмечает Bloomberg, мировой рынок предъявляет на нее хороший спрос. Но ближайшие годы отрасль может столкнуться с большим дефицитом, что обернется резким ростом цен.

В начале июня сообщалось, что с начала года мировые цены на алюминий выросли более чем на четверть. Комментируя это, аналитики заявили, что на ситуацию влияют опасения инвесторов, которые остерегаются снижения доступности российского сырья из-за санкций.

А в конце мая выяснилось, что Россия смогла возвратить себе статус одного из крупнейших поставщиков металлов в Европу. В частности, импорт алюминия увеличился на 29 процентов. Германия увеличила закупки пятикратно. Но главным покупателем этого металла оказалась Бельгия.