В РФ зафиксировали рост инфляционных ожиданий

Инфляционные ожидания жителей России в июле выросли до 12,4%, а консенсус-прогноз Центробанка предполагает достижение инфляционной цели в 4% не раньше 2026 года. Об этом пишет «Коммерсант».

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Данные опросов ФОМа для Банка России, которые были проведены с 1 по 11 июля, свидетельствуют, что инфляционные ожидания на год вперед жителей страны в июле выросли с 11,9 до 12,4% и вернулись к уровню января 2024 года.

Рост цен в 14,5% ожидают респонденты без сбережений (56%). При этом ожидания тех, кто имеет сбережения, а это 41% опрошенных, почти не изменились и составляют 10,3%.

Аналитики уверены, что текущий уровень инфляционных ожиданий должен «крайне беспокоить» совет директоров Банка России в преддверии нового заседания по ключевой ставке. При этом последние три месяца этот показатель повышался вслед за ускорившейся в этот же период инфляцией.

В свою очередь опубликованный Банком России консенсус-прогноз макроэкономистов из его пула показывает, что аналитики не верят в способность регулятора достичь цели по инфляции в 4% ранее, чем к 2026 году, пишет издание.

Все это не позволяет рассчитывать на снижение ключевой ставки, отмечают эксперты.

«Ждем от ЦБ ставку в 18%, которая продержится до начала 2025 года. Надеемся, после этого она начнет постепенно снижаться», - констатировал Денис Попов из аналитического центра ПСБ.



В декабре 2023 года ЦБ установил ключевую ставку в 16% годовых. С тех пор регулятор сохранял ставку на этом уровне уже четыре раза подряд. Летом в Центробанке начали обсуждать возможность повышения ставки до 17-18%. Следующее заседание регулятора состоится 26 июля.

На фоне этого аналитики ряда российских банков ожидают, что ЦБ может дать сигнал о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики и до конца 2024 года повысить ключевую ставку до 20%.