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Мексика и Европейский союз открыли двустороннюю Торговую палату в Брюсселе

Мексика и Европейский союз открыли в Брюсселе двустороннюю Торговую палату (MexChamEU) с целью укрепления экономических связей, содействия деловому сотрудничеству и улучшения торговых отношений. Об этом говорится в заявлении мексиканского МИД.

Мексика и Европейский союз открыли двустороннюю Торговую палату в Брюсселе
© ТАСС
"Создание MexChamEu дополняет усилия по укреплению двусторонней торговли при особом внимание к секторам с высоким потенциалом роста, таким как технологии, сельское хозяйство, производство и возобновляемые источники энергии", - отметили в мексиканском МИД. Там рассчитывают, что открытие Торговой палаты привлечет в страну дополнительные инвестиции.

В заявлении ведомства также говорится, что MexChamEU будет уделять особое внимание поддержке малого и среднего бизнеса в выходе на новые рынки", а также проводить "политику, способствующую наращиванию торговли, инвестиций и устранению любых барьеров, препятствующих экономическому сотрудничеству".

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