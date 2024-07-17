В Германии рассказали о финансировании Украины «в обозримом будущем»

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что финансирование Украины «в обозримом будущем» обеспечено благодаря плану «Большой семерки» (G7) по использованию доходов от заблокированных активов РФ для предоставления этой стране кредитов на общую сумму $50 млрд. Газета.Ru

«Финансирование Украины <...> обеспечено благодаря европейским инструментам и кредитам G7», — сказал глава профильного ведомства, общаясь с журналистами. ТАСС

13 июня лидеры стран — членов «Большой семерки» договорились выделить Украине кредиты в размере $50 млрд. Задолженность будет погашаться за счет доходов от заблокированных активов РФ. Lenta.ru