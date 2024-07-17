Депутат Аксаков рассказал, когда будет масштабирован эксперимент с цифровым рублем

Круг участников эксперимента, стартовавшего в 2023 году, вскоре может быть расширен: уже 20 кредитных организаций поддали заявку на приобщение к процессу. При этом ЦБ планирует увеличить число физлиц, имеющих возможность расплачиваться цифровым рублем, до 9 тысяч человек, а количество организаций, которые будут принимать третью форму российских денег в оплату товаров и услуг, до 1400. По мере накопления опыта, в 2025 году, еще большее количество граждан, юридических лиц и банков будет вовлекаться в этот процесс, после чего цифровой рубль станет обычным явлением в повседневной экономической действительности. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков 17 июля.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 17 июля упомянул об успехах эксперимента с внедрением цифрового рубля, который запустили в августе прошлого года: из физлиц в нем участвуют 600 человек, 12 банков и 22 торгово-сервисные организации.

«Суть эксперимента заключается в том, чтобы проверить, как проводятся транзакции, насколько четко все фиксируется. И эксперимент показал, что все идет без сбоев, технологично и можно расширять число участников», — пояснил Анатолий Аксаков.

По его словам, уже 20 банков поддали заявку на то, чтобы участвовать в эксперименте.

«Мы знаем, что ЦБ хочет подключить к эксперименту 9 тысяч человек, то есть в 15 раз увеличивается количество физических лиц, участвующих в нем. Те организации, которые будут принимать цифровые рубли в оплату товаров и услуг, также значительно увеличиваются числом. Их количество достигнет 1400», — добавил депутат.

По мере накопления опыта, в 2025 году, еще большее количество и граждан, и юридических лиц, и банков будет вовлекаться в этот процесс, уточнил Аксаков.

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