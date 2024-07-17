В Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в нарушении санкций против РФ

Власти Швейцарии возбудили 56 дел по подозрению в несоблюдении санкций, введенных страной против России. В 15 случаях на нарушителей были наложены штрафы, сообщили в Государственном секретариате экономики (SECO). ТАСС

«На сегодняшний день было возбуждено 56 административных уголовных дел. Из них на данный момент в соответствии с законодательством завершено 41 производство», — сказал представитель ведомства Фабиан Майенфиш. News.ru

В 26 случаях производство прекратилось. Еще по результатам 15 дел были наложены штрафы. RT на русском