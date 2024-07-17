Некоторые товары могут исчезнуть с маркетплейсов из-за правил в ЕАЭС

Определенные товары могут исчезнуть из российских интернет-магазинов из-за обновленных положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о новых правилах, согласно которым товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли за границей, будут выделены в отдельную категорию, что подразумевает: использование нового вида декларации, появление оператора электронной торговли и другие нововведения.

Представители компании Wildberries и Ozon рассказали агентству о необходимости предусмотреть оптимальный порог беспошлинной торговли. В ином случае, цены на популярные товары резко вырастут, а некоторая продукция станет недоступна для покупателя из-за необходимости оформления разрешительной документации.

В Минпромторге заявили журналистам, что в настоящее время разрабатывают нормативно-правовую базу, чтобы оптимизировать ситуацию с электронной торговлей.

До этого председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов заявил, что новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут привести к тому, что некоторые позиции будет невыгодно завозить и продавать онлайн в России.