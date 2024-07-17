Некоторые товары могут исчезнуть с маркетплейсов из-за правил в ЕАЭС

Некоторые товары могут пропасть из российских маркетплейсов из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в 2023 году главы государств ЕАЭС подписали протокол о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе. Документ был направлен на регулирование вопросов перемещения через таможенную границу товаров электронной торговли.

Согласно протоколу, товары, приобретенные в рамках внешней электронной торговли, следует выделять в отдельную категорию товаров с определением особенностей ее регулирования.

Кроме того, было предусмотрено ведение института оператора электронной торговли, использование при таможенном декларировании нового вида декларации, возможность реализации товаров внешней электронной торговли физическим лицам через так называемые «бондовые» склады.

В пресс-службе Wildberries предположили, что реализация протокола приведет к тому, что ввоз некоторых групп товаров станет «практически невозможен из-за необходимости оформления разрешительной документации».

В Ozon отметили, в свою очередь, что в настоящее время входящие в организацию страны не подняли вопрос о создании порога беспошлинного ввоза для товаров электронной торговли.

Этом может привести, пояснили в пресс-службе компании, что «цены на все товары из-за пределов ЕАЭС вырастут на 15%». А это, в свою очередь, ударит по покупателям.