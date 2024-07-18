Аналитики пересмотрели прогноз по ключевой ставке

Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 15,9% до 16,8%, показал макроэкономический опрос ЦБ. С мая ожидания аналитиков по ключевой ставке выросли на 0,9 процентного пункта. В 2025 году опрошенные ждут среднего значения «ключа» в 15% годовых (+2,6 п. п.), а в 2026 году — 10,6% годовых (+1,2 п. п.).

Также увеличился прогнозируемый уровень инфляции. Теперь аналитики ждут, что в 2024 году инфляция составит 6,5% — на 1 п. п. выше, чем ожидалось в мае. По мнению опрошенных, таргета ЦБ в 4% инфляция достигнет в 2026 году.

Аналитики повысили ожидания по курсу рубля. По их мнению, в 2024 году средний курс рубля к доллару составит 90,1 рубля (вместо 92,3 рубля в предыдущем опросе).

В макроэкономическом опросе ЦБ принимают участие 33 эксперта, в том числе из Bloomberg Economics, АКРА, Газпромбанка, «Астра Управление активами», Альфа-Банка, Банка ДОМ.РФ, «Центра развития» НИУ ВШЭ, Института Гайдара, «Эксперт РА», «Сбербанк КИБ» и других компаний и институтов.