В ФАС предложили меру для снижения цен на яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить торговым сетям брать с поставщиков яиц вознаграждения. На сайте службы отмечается, что это поможет снижать цены на яйца.

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Более 60 процентов куриных яиц в РФ производители продают по прямым договорам с торговыми сетями. В ФАС объяснили, что сейчас закон о торговле позволяет включать в цену договора с поставщиком вознаграждение. Речь идет о сумме, которую поставщик платит сети за покупку определенного количества товара. Вознаграждение может составлять максимум пять процентов от стоимости товара.

Однако сети не могут взимать вознаграждения за социально значимые продукты. ФАС предложила отнести к таким продуктам куриные яйца первой и второй категорий. Антимонопольщики рассчитывают, что это позволит сократить затраты при поставках яиц и поможет снизить цены.

Осенью 2023 года яйца в российских магазинах резко подорожали. В ноябре рост цен к октябрю достиг 15,07 процента. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что в правительстве «вовремя не открыли импорт пошире», при этом спрос увеличился, а объемы производства в стране - нет.

На фоне роста цен были временно обнулены таможенные пошлины на импорт яиц. В марте 2024-го в Минсельхозе сообщили, что объемы производства яиц в стране сейчас полностью соответствуют потребностям рынка.