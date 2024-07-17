В Японии продавали лосось из РФ под видом продукции с Хоккайдо

Японская компания Yamanaka, которая управляет сетью супермаркетов в регионе Токай, почти два года продавала лосось из России под видом продукции с острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, в период с января 2022 года по ноябрь 2023 года было продано почти 8 тыс. упаковок лосося с неверной маркировкой.

Региональное управление по сельскому хозяйству выявило подобные нарушения в четырех супермаркетах сети в префектуре Айти. О каких-либо штрафах информации не приводится. Компании предписано в срочном порядке поменять маркировку товаров в соответствии с законом.

Yamanaka принесла извинения перед клиентами и обещала, что впредь такая ситуация не повторится. При этом в компании отметили, что ошибка была вызвана якобы недостаточно эффективным оповещением сетевых магазинов о смене поставщиков с Хоккайдо на российских производителей.

В Японии в некскольких случаях продукты местного производства ценятся потребителями больше, чем импортные, и цены на них могут быть выше.