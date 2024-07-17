Европарламент призвал конфисковать замороженные активы РФ

Замороженные в Европе активы России призвали скорее арестовать ради компенсации украинского ущерба. Об этом в резолюции о продолжении поддержки Киева заявил Европарламент. Lenta.ru

«Активы, принадлежащие российскому государству и замороженные ЕС, должны быть арестованы. Подтверждая свою твердую уверенность в том, что Россия должна финансово компенсировать Украине огромный ущерб, который она причинила, члены Европарламента приветствуют недавние усилия ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов на поддержку военных усилий Украины», — говорится в тексте заявления. Ura.Ru

Проект резолюции, предложенный фракцией Европейской народной партии, поддержали 495 депутатов, 137 выступили против и 47 воздержались. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента. Газета.Ru