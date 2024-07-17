Эксперты объяснили рекордные цены на золото

Рекордный рост цен на золото объясняется напряженной военно-политической ситуацией в мире, а также тем, что доллар теряет роль основной резервной валюты. Об этом заявил и. о. генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимир Збойков. Его цитирует «Российская газета».

Кроме того, западные банки отказались покупать золото у России. Между тем экспорт этого металла из РФ в 2021 году оценивался в 19,1 миллиарда долларов. Это составляло больше 20 процентов всего мирового экспорта.

В свою очередь, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова констатировала, что в мире вырос спрос на золото. Особенно со стороны центральных банков, которые так реагируют на фрагментацию глобальной экономики. В 2023 году они обеспечили 10 процентов роста мировых цен на золото, которое, в отличие от иных мировых валют, считается нейтральным резервным активом.

Аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева заявила, что свою роль в повышение мировых цен на золото внесли ожидания снижения ставки ФРС США. Смягчение американской денежно-кредитной политики США скажется на курсе доллара и привлекательности инвестиций в гособлигации Соединенных Штатов. Как следствие, растет популярность золота как традиционного защитного актива.

По мнению Пырьевой, у данного металла еще остаются возможности для роста, но сильных скачков вроде тех, что имели место весной, в ближайшее время не случится.

Во вторник, 16 июля, стоимость золота на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже вышла на новый исторический рекорд. Цена драгоценного металла преодолела отметку в 2,455 тысячи долларов за тройскую унцию. С момента открытия торгов золото выросло в цене на 1,48 процента. На пике металл дорожал до 2465,2 доллара.

Известно также, что с конца 2000-х годов уровень доходов от инвестиций в золото увеличился в восемь раз. Некоторые эксперты говорят, что доллар слабеет, а золото оказывается «внегосударственной валютой», которую с большей охотой используют для долгосрочных вложений.