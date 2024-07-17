Путин поручил проработать введение налога на майнинг криптовалют

Президент России Владимир Путин поручил властям обсудить введение налога на майнинг криптовалют. Об этом он сообщил 17 июля на совещании по экономическим вопросам, которое Кремль транслировал в соцсетях.

Глава государства указал на риски из-за роста потребления электричества при добыче цифровых валют и призвал принять правильные и своевременные решения, в том числе на федеральном уровне.

«Уже давал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения», — напомнил Путин, предложив чиновникам обсудить достигнутые результаты и план дальнейшей работы.



Российский лидер также подчеркнул необходимость урегулировать сферу майнинга на законодательном уровне. По его словам, если «майнинговые фермы» выберут всю энергетическую мощность, перебои возникнут в социальных объектах, жилых домах и на предприятиях. Встанут на паузу и перспективные проекты в области инфраструктуры и инвестиций, констатировал Путин.

«Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона», — заключил президент.



Как писала «Парламентская газета», глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил принятие закона о майнинге уже в июле. Наряду с добычей криптовалют под контроль государства попадут и сделки с цифровыми активами. Требования к «майнерам» установит Правительство по согласованию с Центробанком, а заниматься такой деятельностью смогут только российские ИП и компании, включенные в специальный реестр.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/politics/putin-poruchil-prorabotat-vvedenie-naloga-na-mayning-kriptovalyut.html