Путин заявил о риске нехватки электроэнергии в регионах

В связи с ростом майнинга криптовалют возникают риски нехватки электроэнергии в ряде регионов России.

Об этом 17 июля заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Что здесь должно привлекать наше внимание, что настораживает — неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах», — сказал он.



Глава государства уточнил, что это уже наблюдается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае. Он подчеркнул, что вопрос острый и чреват серьезными последствиями для системы жилищно-коммунального хозяйства в городах и поселках.

«Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет. Согласен с ними», — отметил российский лидер.



По его словам, если не будет свободной мощности, если она будет выбрана так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы и социальные объекты столкнутся с перебоями поставок и нехваткой электроэнергии.

Кроме того, президент заявил, что в России майнинг криптовалют занимает 1,5% общего потребления энергии в стране, и этот показатель продолжает расти. Он привел данные Минэнерго, согласно которым в РФ ежегодно на эти цели расходуется 16 миллиардов киловатт-часов.