Москва и Будапешт работают над тем, чтобы возобновить поставки российской нефти в Венгрию. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Его цитирует издание Bloomberg.

По словам Сийярто, в настоящее время на Украине сложилась правовая ситуация, из-за которой «Лукойл» не осуществляет поставки в Венгрию.

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«Сейчас мы работаем над правовым решением», — заверил министр.



В связи с этим Blomberg напомнило, что в июне Киев ужесточил санкции против российской компании, которые фактически запретили ей использовать Украину в качестве страны транзита для своей продукции.

Ранее Сийярто призвал Европейский союз открыть каналы связи с Россией, сохранив при этом контакты с Украиной. По его словам, нужно возвратить легитимность дипломатическим каналам.

В начале июля президент России Владимир Путин заявил об охлаждении торговых отношений РФ и Венгрии. Он констатировал большой спад в торговом обороте, однако подчеркнул, что осуществляются солидные проекты.