Эксперт предсказал исчезновение зарубежных товаров в России

Новые условия для маркетплейсов в отношении зарубежных товаров могут привести к тому, что некоторые позиции будет невыгодно завозить и продавать онлайн в России. Об этом НСН рассказал председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Александр Ефимов, комментируя то, что члены ЕАЭС, включая Россию, внесут изменения в Таможенный кодекс, которые усложнят оформление покупок из-за рубежа.

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При этом эксперт уточнил, что пока мера не затронет массовые категории продукции. По его словам, эти меры направлены на то, чтобы у российских производителей был приоритет над зарубежными. Однако участники рынка выступают против нововведений, потому что это может негативно сказаться на электронной торговле и потребителях, отметил он.

«Теперь все товары будут доставляться не как для личного пользования, а как заграничная доставка. Чтобы этим товаром пользоваться и получить на таможне покупателю как-то нужно будет самому оформлять сертификат соответствия. А это просто исключает возможность покупки, ни один покупатель не будет этим заниматься. Люди будут вынуждены прибегать к другим способам покупки», — предупредил Ефимов.



В июне исследование, проведенное Институтом развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ), показало, что количество жалоб на действия маркетплейсов растет в геометрической прогрессии, превышая темпы роста самого рынка e-commerce. По данным системы «Консультант+», в 2020 году арбитражными судами было рассмотрено около 200 споров с участием крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon, а в 2023 году их стало уже более 1,5 тыс.