На полках магазинов в Москве можно найти практически все, введенные после начала специальной военной операции на Украине санкции Евросоюза не сработали, сообщила РИА Новости журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде.

Женщина живет в российской столице уже два года.

«Даже при существовании режима европейских санкций я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году. В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», — отметила ван ден Энде.



Она назвала ситуацию с продуктами в Москве «очень хорошей». Ван ден Энде подчеркнула, что благодаря онлайн доступу к любым СМИ россияне могут получать как российскую, так и западную информацию.

Журналистка приехала в Москву через неделю после начала спецоперации. Ее пригласили в Донбасс. В Нидерландах против ван ден Энде ввели санкции, а банковский счет заблокировали. Поэтому она решила остаться в Москве.

Ранее председатель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин заявила, что антироссийские санкции показали свою неэффективность. По ее словам, этот факт единодушно принимает истеблишмент Великобритании. Депутат считает, что чем продолжительнее действуют рестрикции, тем якобы больше появляется методов их обхода.