Страны Балтии обвинили в намерении оставить ЕС без российской рыбы

Страны Балтии обвиняют Россию в незаконном промысле рыбы потому, что хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, заявил РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, результатом их действий может стать дефицит и рост цен на рынке Евросоюза.

Зверев подчеркнул, что все обвинения в адрес России голословны, так как рыбодобыча в стране жестко контролируется. По его словам, ННН-промысел (незаконный, несообщаемый и нерегулируемый) неизменно пресекается. По мнению президента ВАРПЭ, страны Балтии прикрываются заботой о сохранении промысловых запасов, но на самом деле их заботит исключительно прибыль собственных компаний.

«Европейские переработчики уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России. Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения», — пояснил Зверев.



На прошлой неделе стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов. Страны призвали Совет и комиссии Евросоюза на это отреагировать.

Красная икра подорожала из-за того, что мало красной рыбы идет к берегу, рассказал ранее председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. По его словам, хоть в этом году рыбы нет, торговля слишком сильно завышает цены на товар. Специалист отметил, что в 2023 году был обильный вылов лососевых, соответственно, было много икры. Сейчас рыбы нет, поэтому икры тоже, однако торговля слишком завышает стоимость этого продукта.