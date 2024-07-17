Карта «Мир» может заработать в Китае
Москва и Пекин изучают возможность сотрудничества по российской платежной системе «Мир», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление посла КНР в России Чжана Ханьхуэйя.
По его словам, сегодня соответствующие финансовые учреждения двух стран изучают возможность сотрудничества в этой сфере. Дипломат указал, что для привлечения путешественников из-за границы Китай продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты».
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Отмечается, что это позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам.