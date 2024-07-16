Цена на золото обновила исторический максимум

Цена золота на Чикагской товарной бирже на торгах во вторник, 16 июля, выросла на 1,58% — до $2467,3 за унцию. Тем самым, драгоценный металл обновил исторический максимум, пишет РБК.

По данным портала, ранее рекорд в ценах на золото был установлен 20 мая. Тогда цены поднялись максимума в $2449,89 за унцию.

По мнению экспертов, повышение цены обусловлено тем, что рынок ожидает снижение ставки ФРС США.. Кроме того, трейдеры увеличили ставки на то, что 45-й президент США Дональд Трамп вернется в Овальный кабинет.

В 2024 году на цене золота, пояснили аналитики, в основном сказывалась геополитическая напряженность, стремление инвесторов вложить средства в надежные активы.