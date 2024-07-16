Страны Балтии уведомили Россию о выходе из единой энергосистемы

Операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), сообщил в соцсетях министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По его словам, «на весну намечено тестирование работы в изолированном режиме и отключение от БРЭЛЛ», сообщает ТАСС.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона может отключить Литву от единой энергосистемы БРЭЛЛ.