Ценам на газ в Европе спрогнозировали заметное снижение

По итогам 2024 года биржевая стоимость тысячи кубометров природного газа на крупнейшем в Европе хабе TTF в Нидерландах может упасть на 20 процентов относительно показателя 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз аналитиков Международного энергетического агентства (МЭА).

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Согласно ожиданиям экспертов организации, в 2024 году биржевая стоимость газа на TTF составит в среднем порядка 10,5 доллара за миллион британских тепловых единиц (MMBtu). В то же время по итогам второго квартала спотовые цен на газ в Европе выросли на 15 процентов в сравнении с показателем января-марта. Средний уровень вторых кварталов 2016-2020 годов нынешняя планка превысила более чем вдвое.

Аналитики связали подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин они отнесли снижение импорта сжиженного природного газа (СПГ) почти на 20 процентов, незапланированные отключения в Норвегии, являющейся одним из главных поставщиков на энергорынок ЕС, и общую неопределенность в отношении импорта российского топлива.

«Высокий уровень волатильности отражает (...) нервозность рынка на фоне геополитической напряженности», — резюмировали в МЭА.



Ранее аналитики Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) сообщили о заметном росте поставок российского трубопроводного газа в Европу. По итогам первой половины 2024 года объемы экспорта увеличились на 24 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В свою очередь, согласно данным «Газпрома» и европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), за это время показатель вырос на 27 процентов в годовом выражении и достиг уровня в 15,4 миллиарда кубометров.