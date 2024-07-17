Путин призвал перейти к более широкому внедрению цифрового рубля

Платформа цифрового рубля в рамках пилота показала свою работоспособность. Так тестирование третьей формы национальной валюты на совещании с правительством оценил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Цифровые валюты — это динамичное и перспективное направлением, которое становится всё более востребованным в мире. С помощью цифрового рубля в России совершили более 27 тысяч переводов и 7 тысяч оплат услуг, пояснил Путин.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил он.



Также глава государства заявил о необходимости «не упустить момент» и своевременно настроить правовую базу и регулирование, а также создать условия для обращения цифровых активов внутри страны и в отношениях с зарубежными партнёрами.