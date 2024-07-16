Россия увеличила поставки газа в Китай

Поставки российского трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" в I полугодии 2024 года выросли более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

"Экспорт российского трубопроводного газа в Китай по "Силе Сибири" в первом полугодии 2024 года вырос примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объем поставок за весь год, как ожидается, превысит 30 млрд кубометров", - сказано в отчете.



В начале мая "Газпром" сообщал, что с начала 2024 года значительно нарастил поставки газа в Китай по "Силе Сибири", превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 37,4%.

"Газпром" в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м, что на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. Выход газопровода на проектную мощность в 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в КНР по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м.