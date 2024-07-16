Индекс Мосбиржи упал до минимума за год

Индекс Мосбиржи во вторник, 16 июля, опустился ниже 2900 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с 21 июля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:32 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 2894,73 пункта. Дневной минимум составил 2887,5 пункта.

В лидерах падения ценные бумаги МТС (-15,12%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-2,9% и -1,74% соответственно), а также бумаги компаний «Сегежа» (-2,35%) и «Транснефть» (-1,9%).

Активнее других росли бумаги компаний «Татнефть» (+1,02%), МКБ (+0,84%), «Газпром» (+0,81%) и «Полюс» (+0,76%) и «Россети» (+0,7%).

«На неделе должны закрыться дивидендные реестры у части компаний, после чего на рынок может вернуться локальный рост в рамках коррекции и на фоне сохраняющихся высоких цен на нефть», — комментирует портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов.



Накануне сообщалось, что ЦБ перестанет публиковать статистику внебиржевого валютного рынка.