В Кремле предупредили Запад о последствиях в случае изъятия активов РФ

Российская Федерация давно заявляла, что попытки изъять ее активы уничтожат саму западную финансовую систему. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета.Ru

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что саудовские чиновники намекнули странам G7, что Эр-Рияд может продать часть европейских бондов, если активы России будут конфискованы на Западе. RT на русском

«Мы видели эту информацию. Мы говорили давным-давно, что незаконные попытки ограбить РФ, экспроприировать наши авуары так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы и заставят задуматься многие большие и богатые страны о судьбе их авуаров за рубежом», - сказал представитель Кремля. ТАСС