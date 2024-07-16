СМИ: рост ключевой ставки может достигнуть 20% в этом году

По новому прогнозу Альфа-банка на второе полугодие 2024 года, ключевая ставка Банка России может быть увеличена до 20%. Об этом пишет РБК.

Такого же мнение придерживаются и другие эксперты, опрошенные изданием. В рамках базового сценария ожидается повышение ставки до 18%, однако существует высокая вероятность того, что регулятор может пойти на ужесточение и допустить ее дальнейший рост до 20%.

"Известия": доходы казны от иностранного бизнеса в 2024 году превысят прогноз в 2,5 раза

В рисковом сценарии, вероятность которого составляет 40%, ключевая ставка может быть увеличена до 19–20% к концу текущего года. Некоторые аналитики не исключают возможности повышения ставки к уровню в 20%, хотя это кажется слишком жестким на данный момент.

Риторика Банка России намекает на возможное более строгое повышение ставки в целях борьбы с инфляцией. 15 июля глава российского банка ВТБ допустил повышение ключевой ставки до 18%. Заседание Центробанка по ключевой ставке состоится 26 июля. Как рассказала "Газете.Ru" сенатор Ольга Епифанова, ЦБ, вероятно, будет рассматривать два сценария повышения ставки. Первый вариант — на 1 процентный пункт, до 17%. Второй — до 18%.