ЦБ объяснил, как будет рассчитывать курс рубля

Банк России (ЦБ) сообщил о том, как будет рассчитываться курс рубля после закрытия статистики валютных торгов. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

Первоначально ЦБ сообщил о том, что регулятор больше не будет публиковать ежедневные результаты торгов зарубежной валютой по отношению к рублю, которые были рассчитаны на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра». В комментариях к новости ЦБ уточнил, что расчет курса рубля по-прежнему будет исходить из ситуации на внебиржевом рынке. Помимо этого в регуляторе подчеркнули, что курс останется единым и рыночным.

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«Это значит ровно то, что написано. Курс останется единым и рыночным. <...> Банк России продолжит рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку», — сказано в сообщении Центрального банка.



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