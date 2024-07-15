Внешний госдолг Грузии в июне сократился более чем на $22 млн

ТБИЛИСИ, 15 июля. /ТАСС/. Внешний государственный долг Грузии к концу июня составил $8,7 млрд, что на $22,6 млн, или 0,25%, ниже показателя, который был месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства финансов Грузии.

По данным Минфина, в частности, на $6,4 млн сократился госдолг Грузии перед Азиатским банком развития (АБР), на $12,1 млн - перед Европейским инвестиционным банком, на $13,1 млн - перед Международной ассоциации развития Всемирного банка.

Среди долгов Грузии государствам на $8,7 млн сократился ее долг перед Францией и составил более $758,3 млн. Эта страна остается крупнейшим держателем госдолга Грузии. Долг перед Германией сократился на $21,8 млн, до $583,1 млн. Долг Грузии перед Россией остался неизменным - $11,6 млн.