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В России нашли способ устранить кадровый голод в одной из ключевых отраслей

Рост числа целевых мест для студентов способен решить проблему кадрового голода в IT-отрасли, являющейся одной из ключевых в российской экономике. Об этом способе справиться с нехваткой квалифицированных программистов заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофей Воронин. Его слова приводит РИА Новости.

В России предложили способ устранить кадровый голод в IT-отрасли
© РИА Новости

Наращивание количества целевых мест для студентов, по мнению аналитика, может стать важным драйвером для оказания поддержки российским вузам. Как отметил эксперт, отечественные компании должны быть уверены в том, что после получения диплома о высшем образовании обладающие актуальными и прикладными знаниями вчерашние студенты пополнят именно их штат сотрудников.

Увеличение числа целевых мест для студентов позволит не только обеспечить устойчивое развитие одной из ключевых отраслей российской экономики, но и выстроить взаимовыгодное партнерство, добавил эксперт. Кроме того, этот фактор может обеспечить стабильное развитие научной сферы, резюмировал Воронин.

Ранее аналитики банка «Бланк» по итогам проведенного опроса заявили о нехватке 130 тысяч квалифицированных специалистов в IT-отрасли. Именно с таким числом нехватки программистов сталкиваются в настоящее время представители отечественного малого и среднего бизнеса. На этом фоне наибольшей востребованностью у работодателей сейчас пользуются айтишники среднего (middle) и старшего (senior) уровня.

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