Эксперт объяснил рост импорта пива в Россию

Импорт пива в Россию вырос благодаря выстраиванию логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту и стабилизации курса рубля. Об этом «РИА Новости»

заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Ранее сообщалось, что импорт пива в РФ за год вырос с 5,5% до 6,8%, в натуральном выражении — на 28%.

«Среди основных причин этого я бы выделил следующие: выстраивание логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту, стабилизация курса отечественной валюты в районе 90 рублей за доллар в первом полугодии 2024 года», — сказал Тренин.



Также, по его мнению, на рост импорта пива в РФ повлияли увеличение доступных к ввозу товарных позиций внутри этого сегмента и востребованность импортного пива у российского потребителя.

Кроме того эксперт указал на рост производства пива и в самой стране. По его словам, в 2018-2023 годах он в среднем за год составлял 1,5%, а в январе-мае 2024 года уже на уровне 9,9%.