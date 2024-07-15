Россия стала абсолютным лидером по поставкам в Индию гороха в мае

По итогам мая Россия стала основным экспортером в Индию гороха. За месяц поставки продукта выросли в 1,4 раза, до 180,3 тысячи тонн на 86 миллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства коммерции и промышленности.

На российский горох пришелся 61 процент всего индийского импорта. Следом по объемам с большим отрывом идут Турция (13 процентов), Испания (10,5 процента) и Канада (9,5 процента).

Индия начала вводить ограничения на импорт города в 2017 году. В 2020-м закупки за рубежом прекратились вовсе, но в начале декабря власти для снижения стоимости зернобобовых начали разрешать импорт.

Ранее сообщалось, что в том же месяце Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Российские экспортеры в совокупности закрыли 41 процент всего импорта. Следом за ними идут Ирак (21 процент) и Саудовская Аравия (11 процентов).