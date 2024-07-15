Названы последствия распродажи европейских ценных бумаг для Евросоюза

Если Саудовская Аравия ответит на конфискацию российских активов распродажей долговых бумаг Евросоюза (ЕС), это может вызвать цепной эффект и привести к падению курса евро. Такие последствия назвал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков, его слова приводит газета «Известия».

© Lenta.ru

Как ранее сообщил Bloomberg, представители Саудовской Аравии дали «четкий сигнал» Евросоюзу, что готовы избавиться от ценных бумаг объединения, если тот решится на конфискацию российских активов. Несмотря на то, что в одиночку саудиты не навредят экономике еврозоны, они могут запустить цепную реакцию — и серьезная распродажа госдолга ЕС усугубит слабые экономические показатели региона, предупреждают аналитики.

«Западные ценные бумаги станут очень токсичными, то есть гарантии по ним будут восприниматься как нечто призрачное. <...> Распродажа последует со стороны очень многих мировых центральных банков, со стороны финансовых структур, корпоративных инвесторов, со стороны частных держателей ценных бумаг, потому что в мире уже приходит осознание, что эта война санкций может непредсказуемо отразиться на имуществе держателей тех ценных бумаг, которые инвестируют в западные экономики», — предположил экономист.



По словам эксперта, такие действия со стороны ряда стран сильно ударят по востребованности европейской валюты. В случае, если государственные и коммерческие фонды, а также граждане начнут избавляться от номинированных в евро ценных бумаг, это приведет к обвалу его стоимости.

«Большая семерка» до сих пор не договорилась о возможной конфискации замороженных активов российского Центробанка — западные страны согласились только использовать доходы от их размещения для помощи Украине. Выбранная схема предусматривает выдачу кредита, выплачиваться который будет из доходов. При этом в российском Минфине не ожидают, что активы разморозят в обозримом будущем.