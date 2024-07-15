Путин назвал отрасль, в которой Россия занимает первое место в мире

Россия лидирует в области производства высокосортного никеля. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил президент президент страны Владимир Путин во время запуска ряда объектов металлургической промышленности в преддверии Дня металлурга.

— В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, — заметил заметил глава государства, слова которого передают «Ведомости».



Российский лидер поблагодарил отечественных металлургов и отметил успешное развитие горно-металлургического комплекса страны.

Путин добавил, что в 2023 году Россия заняла второе по производству алюминия, третье по производству титановой продукции и пятое по производству стали.

В начале июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин также заявил, что темпы роста экономики России превышают среднемировые. Доля рубля во внешнеторговых платежах стремительно растет и приближается к 40 процентам, а доля расчетов в токсичных валютах, наоборот, сократилась вдвое.