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РБК: Минэнерго планирует продлить на осень запрет экспорта бензина

Министерство энергетики Российской Федерации предложило продлить на осень запрет на экспорт бензина. Об этом, ссылаясь на письмо первого заместителя министра энергетики Павла Сорокина вице-премьеру РФ Александру Новаку, сообщает РБК.

В России могут продлить на осень запрет экспорта бензина
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Ведомство считает необходимым продлить действие временного запрета до конца нынешнего года, но фактически на сентябрь и октябрь. С ноября по декабрь планируется оставить ограничения на заграничные поставки только для непроизводителей нефтепродуктов.

Правительство продлит разрешение на экспорт бензина

В Министерстве энергетики рассчитывают, что продление запрета на экспорт позволит не допустить ухудшения ситуации на внутреннем рынке моторного топлива в условиях, когда на нефтеперерабатывающих заводах страны проводятся ремонты.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила сохранить запрет на экспорт бензина до конца августа в условиях роста биржевой стоимости топлива до рекордных значений за 2024 год.

Ранее поставки российского бензина за рубеж резко обвалились.

Экономика
Павел Сорокин
Александр Новак
Минэнерго России
ФАС России