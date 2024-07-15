Новак рассказал, в каком случае введут запрет на экспорт бензина

Правительство в августе может не продлить отмену запрета экспорта бензина, если ситуация будет оставаться напряженной. Вопрос запрета экспорта бензина в сентябре пока обсуждать рано.

Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

"Мы проводили штаб [по ситуации на рынке топлива] на прошлой неделе. В принципе, если ситуация будет напряженной, то в августе не будем продлевать разрешение. Сейчас оно продлено только до конца июля", - сказал он.



По словам Новака, рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения АИ-95.

"Рынок так реагирует на общую ситуацию, связанную с ремонтной кампанией. К сожалению, он очень чувствительный, будем его успокаивать, потому что ничего страшного не происходит", - сказал вице-премьер.



По его словам, Россия накопила достаточные запасы топлива для прохождения периода пикового спроса на топливо.

"Идут ремонты некоторых заводов, которые должны в ближайшее время из них выйти. И объемы [производства АИ-95] будут как прежде", - добавил он.



Правительство РФ приняло решение продлить временное снятие запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 31 июля 2024 года. Глава Минэнерго Сергей Цивилев говорил, что решение принято из-за того, что рынок топлива в настоящее время насыщен предложением.

Кабмин с 1 марта по 31 августа 2024 года ввел временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды.

О форуме

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.