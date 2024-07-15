Курс биткоина подскочил после покушения на Трампа

Курс биткоина за сутки прибавил более $3 тыс., превысив отметку в $62 тыс. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

© Газета.Ru

По состоянию на 12:25 по московскому времени биткоин торговался по $62 730 (+4,31%). Всего 10 дней назад курс BTC опускался до минимальных с конца февраля $54 тыс.

Курс второй по капитализации криптовалюты Ethereum за последние сутки вырос на 4,47% и в 12:25 составил $3353. Другие популярные монеты также подорожали на 3-5%.

Начало роста криптовалют совпало по времени с моментом покушения на Дональда Трампа, которое произошло накануне вечером.