Депутаты предложили ввести новый налог в Петербурге

Депутат Госдумы Ксения Горячева предложила ввести 10-процентный налоговый сбор для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и других крупных деловых мероприятий, проходящих в городе. Об этом сообщает ТАСС.

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По задумке Горячевой, размер сбора должен составить десять процентов от стоимости участия в мероприятиях. Доход от сбора депутат предложила использовать для проектирования, строительства, реконструкции, содержания, благоустройства и ремонта объектов культурного наследия, а также курортной инфраструктуры Петербурга.

Свое предложение Горячева направила министру финансов РФ Антону Силуанову. Она отметила, что ежегодно во время ПМЭФ, Международного юридического форума и других мероприятий в Петербурге на несколько дней ограничивают движение и парковку на улицах.

Депутат заявила, что это создает неудобства для петербуржцев. При этом участники форумов активно используют городскую инфраструктуру, указала она. Горячева подчеркнула, что в 2024 году стоимость участия в ПМЭФ составляла 1,35 миллиона рублей, а участники Международного юридического форума платили по 300 тысяч рублей.

С апреля в Санкт-Петербурге начали взимать курортный сбор. Он составляет сто рублей и взимается с совершеннолетних туристов, которые останавливаются в городских гостиницах более чем на 24 часа. Эта мера призвана помочь развитию туристической инфраструктуры города.