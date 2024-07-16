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Еврокомиссия предложит Киеву кредиты с погашением за счет активов РФ

Еврокомиссия разрабатывает кредитное предложение для Киева — Украине хотят предоставить $50 млрд с погашением за счет замороженных активов РФ, при этом предложенный механизм будет базироваться на гарантиях резерва бюджета Европейского союза (ЕС).

Еврокомиссия предложит Киеву кредиты с погашением за счет активов РФ
© РИА Новости

Об этом рассказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, его цитирует РИА Новости.

«Еще одна тема обсуждения — это кредиты, которые должны быть предоставлены Украине. <...> Мы пытаемся подготовить это как можно скорее, потому что предлагаемый Еврокомиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС», — уточнил чиновник.

Джентилони объяснил, что ЕС может использовать резерв как гарантию только до конца 2024 года, поэтому оформление предложения по кредиту необходимо завершить в кратчайшие сроки.

В начале июля агентство Bloomberg писало, что Саудовская Аравия в начале 2024 года в частном порядке «намекнула», что может продать часть европейских долговых обязательств, если страны G7 решат конфисковать почти $300 млрд замороженных активов Российской Федерации.

По словам источников агентства, минфин королевства выразил некоторым странам G7 свое несогласие с идеей использования активов РФ для помощи Киеву. Один из источников подчеркнул, что это звучало как завуалированная угроза, поскольку в Эр-Рияде специально упомянули долги, выпущенные французским казначейством.

Экономика
Паоло Джентилони
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ЕС