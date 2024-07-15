Саудовская Аравия пригрозила ЕС на случай конфискации российских активов

Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги Евросоюза. О возможном ответе саудитов на случай конфискации российских активов на Западе сообщает РИА Новости. Lenta.ru

Отмечается, что в Эр-Риаде дали «четкий сигнал» Западу о необходимости соблюдать нормы международного права. В то же время в министерстве финансов королевства не поддерживают такие меры. Газета.Ru

РИА Новости подчеркивает, что Саудовская Аравия давно перестала быть неким слабым региональным игроком. Она - важнейший нефтяной экспортер, которому не нравятся антироссийские санкции и «милитаризация» доллара. Российская газета